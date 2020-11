Nieuw regioblok vanaf 4 januari op NPO 2, mogelijk ook programma’s vooruitkijken in NPO Start

Minister Arie Slob (Media) maakte die datum vandaag bekend tijdens het debat over de mediabegroting. Het aanvankelijke plan was om dat vanaf 1 januari te doen, maar dat gaat niet lukken. ,,Het wordt 4 januari, het begin van de nieuwe werkweek”, zei Slob.

Over deze regionale vensters, die het bereik van regionieuws moeten vergroten, wordt al jaren gesproken. Door juridische en financiële haken en ogen kwam het plan maar moeizaam van de grond. In 2019 was er nog het idee om heel NPO 3 om te vormen tot een regiozender, maar dat stuitte op groot verzet van de NPO, die de jongerenzender juist wilde behouden. In de zomer van 2020 werd bekend dat in plaats daarvan een twee uur durend regioblok op NPO 2 zou komen.