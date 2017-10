Nieuw kabinet-Rutte eindelijk op bordes

Schultz heeft nog niet nagedacht over topbaan Schiphol

25 oktober Vertrekkend verkeersminister Melanie Schultz is vooralsnog niet benaderd om de nieuwe topvrouw van Schiphol te worden. ,,Ik heb er derhalve niet over nagedacht en zie daar op basis van speculaties ook geen aanleiding toe”, zegt Schultz in antwoord op Kamervragen.