Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie

In het regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen de punten terug die staan in het zogeheten Regenboog Stembusakkoord dat eerder door D66 en VVD is ondertekend. Het gaat niet alleen om het mijden van geslachtsregistratie, zoals gewenst door transgenders en interseksuelen, maar ook dat in het Nederlandse buitenlandbeleid de rechten van de LHBTI's topprioriteit blijven.

Een andere belangrijk punt is dat Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt aangevuld. Hierin komt expliciet te staan dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie niet is toegestaan. Dat geldt ook voor discriminatie op grond van een handicap. Het kan nog wel een tijd duren voordat de grondwet is aangepast, omdat dit een lange procedure is. Een voorstel moet twee keer door het parlement, waarvan de tweede keer na nieuwe verkiezingen en ook nog met een tweederdemeerderheid.

Blokkades

In het regeerakkoord staan ook afspraken over meerouderschap, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag over een kind kunnen krijgen. Hierover is afgesproken dat het een zogeheten vrije kwestie wordt. Het betekent dat CDA en ChristenUnie niet voor het voorstel hoeven te stemmen, maar ook geen blokkades zullen opwerpen.