Niet alleen de PvdA heeft een probleem: heel traditioneel links lijkt uit de gratie

Veel kiezers twijfelen over inkrimpen veestapel voor natuur

12 februari Nederlandse kiezers zijn verdeeld over de vraag wat natuurvriendelijke landbouw mag kosten. Als dit inhoudt dat de veestapel moet worden ingekrompen en de voedselproductie vermindert, vindt 39 procent van de mensen die meededen aan een peiling in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) het een goed idee. Bijna een kwart (23 procent) is tegen een lagere voedselproductie voor meer natuurbehoud. Er zijn dus meer uitgesproken voorstanders dan uitgesproken tegenstanders, maar een aanzienlijke groep is er nog niet over uit.