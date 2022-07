Neelie Kroes wordt al haar hele leven achtervolgd door controverses

Als Neelie Kroes in mei 2016 aan de slag gaat voor het Amerikaanse taxibedrijf Uber, gaan in Brussel heel wat wenkbrauwen omhoog. Als Eurocommissaris was Kroes tot eind 2014 verantwoordelijk voor de zogeheten ‘digitale agenda’ van de Europese Unie. In die rol sprong ze in de bres voor de dan nog jonge taxi-applicatie Uber, waarmee particulieren via een smartphone een goedkoper alternatief voor een officiële taxi kunnen vinden. In veel grote steden leidt de komst van Uber tot protesten, maar Kroes prijst de ‘digitale vernieuwing’.