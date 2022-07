Nederlandse militairen gaan Oekraïners trainen in Verenigd Koninkrijk

De Nederlandse trainers zijn afkomstig van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers. Het gaat in totaal om telkens 65 militairen die in periodes van vier weken in het VK actief zijn. Het betreft een basistraining van vier weken.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) is het ‘ontzettend belangrijk’ dat de Oekraïense soldaten training krijgen. Ze denk dat ‘ervaren Nederlandse militairen’ daar goed toe in staat zijn, ‘ook al is het niet hun dagelijkse werk’. Ollongren: ,,We hebben steeds gezegd: we moeten Oekraïne helpen. Dat betekent dat we wapens leveren, maar ook zorgen dat ze goed getrainde militairen hebben.”