Nederlanders zijn verdeeld over aftreden Hennis

Kiezers van PVV, SP, 50PLUS en Forum voor Democratie (FvD) zijn in meerderheid voor, die van andere partijen in meerderheid tegen. Van de PvdA-kiezers vindt 39 procent dat Hennis moet aftreden en 52 procent niet.



Hennis vecht momenteel voor haar politiek overleven. Het derde harde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over Defensie in haar termijn als minister dreigt haar fataal te worden. Het rapport gaat over een ongeluk met een mortiergranaat in Mali, waarbij vorig jaar twee militairen om het leven kwamen. Defensie is 'ernstig tekortgeschoten', oordeelde de OVV.



De minister heeft gezegd dat ze dinsdag de balans zal opmaken na een Kamerdebat over de kwestie. Vicepremier (en PvdA-leider) Lodewijk Asscher leek vrijdag na de ministerraad echter zijn handen al van Hennis af te trekken. Hij zei dat de conclusies in het OVV-rapport over het dodelijke mortierongeval in Mali 'normaal gesproken zwaar genoeg zijn om af te treden'. Een deel van de oppositie zal vrijwel zeker het vertrouwen in de minister opzeggen.