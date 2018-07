Nederlander vertrouwt Tweede Kamer steeds een beetje meer

Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) is er hoe dan ook blij mee. ,,Ondanks tegengestelde meningen van partijen in de debatten die gevoerd worden, zijn alle Kamerleden het over één ding eens: we werken voor de mensen in het land en zetten ons in voor de publieke zaak. Dan is deze stijging mooi nieuws: het werk loont."

Cijfers omlaag

Daadkrachtige politieke besluiten of bijvoorbeeld een frisse start van een nieuw kabinet kunnen er volgens Dekker voor zorgen dat het vertrouwen van burgers in de Tweede Kamer toeneemt. In 2013, toen het vertrouwen in het parlement zich op een dieptepunt bevond, was het kabinet-Rutte II (VVD-PvdA) net beëdigd. Rutte II begon met gedoe over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV) was een jaar eerder met nogal wat glasgerinkel gesneuveld.

Gezond wantrouwen

Volgens politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit in Amsterdam is het niet eens zo erg dat een meerderheid van het volk zegt het parlement niet te vertrouwen. ,,Wantrouwen is op zich heel gezond, je moet niet iedereen vertrouwen. In het algemeen zie je dat mensen wel veel vertrouwen hebben in hun eigen partij. Dat is goed, want dan voelen ze zich in elk geval vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In die zin kan een partij als DENK, die veel mensen met een immigratieachtergrond aanspreekt, ook hebben geholpen."



Volgens het CBS is de Nederlander ook steeds positiever over zijn welzijn in het algemeen. In 2017 had 62 procent van de mensen een hoog persoonlijk welzijn, tegen 56 procent in 2013. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld hun financiële situatie, de buurt waarin ze wonen, hun gezondheid, veiligheid en vertrouwen in instituties een rapportcijfer geven dat gemiddeld hoger is dan een zeven.