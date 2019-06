Nederland wil eind aan export plastic afval

CNV-leden stemmen in met pensioenak­koord

4:47 Vakbond CNV stemt in met het pensioenakkoord. 79 procent van de leden die hun stem uitbrachten, heeft ingestemd met het principeakkoord dat is gesloten over de pensioenen. ,,Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft op basis van deze uitslag besloten in te stemmen met het pensioenakkoord’’, aldus de vakbond.