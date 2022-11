Nederland ontbiedt Russische ambassadeur om ‘verwerpelijke’ reactie op MH17-vonnis

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei in reactie op het vonnis het te betreuren dat de rechtbank ‘de principes van onpartijdigheid in de MH17-zaak negeerde’. Ook noemen de Russen de uitspraak politiek gemotiveerd. Rusland is niet van plan de bij verstek veroordeelde onderdanen uit te leveren.

Niet door de beugel

Hoekstra zei vanmiddag na afloop van de ministerraad dat Rusland zich op een ‘onjuiste en onfatsoenlijke manier uitlaat over het Nederlandse rechtssysteem’. Dat is volgens hem ‘de wereld op zijn kop' en kan ‘echt niet door de beugel, nog afgezien van dat Rusland op dit moment alle beginselen van het recht en het internationale recht schendt'.

Volgens Hoekstra is het essentieel dat Nederland reageert, al weet hij niet of andere landen ook de Russische ambassadeur zullen ontbieden. ,,We moeten dit niet over onze kant laten gaan. We moeten ook aan de nabestaanden laten zien dat wij ons hier wél houden aan de trias politica.”