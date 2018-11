‘Nederland moet blijf-van-mijn-lijfhuizen openen tegen vrouwenbesnijdenis’

In landen waar vrouwen vaak worden besneden, moet Nederland safehouses openen. In dit soort blijf-van-mijn-lijfhuizen kunnen meisjes en vrouwen aan deze genitale verminking ontsnappen.

Daarvoor pleiten GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren vandaag bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij rekenen op steun van coalitiepartijen VVD en D66. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks, die het initiatief nam, hoopt vijf miljoen euro vrij te maken voor de safehouses.

Er zijn momenteel 200 miljoen vrouwen van wie de schaamlippen zijn weggesneden of weggeknipt, de clitoris is weggehaald of waar de vagina bijna geheel is dichtgenaaid. Zij wonen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In Kenia en Tanzania kunnen vrouwen al terecht in safehouses.

Diks wil dit soort veilige heenkomens in meer landen, bijvoorbeeld in Indonesië, waar vrouwenbesnijdenis in opkomst is. ,,Je moet er niet aan denken dat dit je overkomt als meisje. Het is godsgruwelijk. De complicaties zijn ook vaak afgrijselijk.’’

Tijdelijke oplossing

De safehouses zijn een tijdelijk oplossing, aldus het GroenLinks-Kamerlid. ,,Je kunt meisjes niet 10 jaar in een tehuis laten zitten.’’ In de periode dat een vrouw of meisje in het blijf-van-mijn-lijfhuis zit, moet worden gewerkt aan een alternatief voor vrouwenbesnijdenis.