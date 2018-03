Nederland haalt hulpgeld Haïti na seksfeesten niet terug

Tijdens een Kamerdebat met minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vroeg VVD-Kamerlid Bente Becker haar vanavond het geld terug te halen. Volgens Kaag is dat juridisch niet mogelijk. Zij werkt aan nieuwe afspraken die dat bij wangedrag in de toekomst wel mogelijk maken.



Becker wilde daarop weten of Oxfam Novib in de toekomst gekort kan worden. ,,Dan wilt u retroactief straffen in de toekomst voor iets dat 6-7 jaar geleden is gebeurd. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan”, stelde Kaag, die benadrukte dat haar ministerie op dit moment geen geld aan Oxfam Novib of Oxfam Groot-Brittannië geeft. Daarbij zei ze mensen die hulp nodig hebben niet te willen straffen voor misstanden van een hulporganisatie.



In de periode 2011-2012, toen het ministerie van Buitenlandse Zaken al wist van de misstanden bij de Britse tak van hulporganisatie Oxfam en de Algemene Rekenkamer deze onderzocht, werd vooral gekeken of hulpgeld rechtmatig werd besteed en niet naar de morele verantwoordelijkheid van hulporganisaties. ,,Er was onvoldoende aandacht voor de morele kant, inclusief seksueel misbruik”, aldus Kaag. ,,Het raamwerk bij onderzoek was te strak op de financiële kant.” Inmiddels liggen meerdere hulporganisaties onder vuur vanwege seksuele misstanden en kindermisbruik.