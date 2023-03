Nederland geeft Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig

podcast VVD en CDA liegen, maar toch ook weer niet

Er wordt heel wat ruzie gemaakt over de opzet en inhoud van tv-debatten in aanloop naar de verkiezingen. Maar doen die debatten er wel toe? En wordt er gelogen in de stemwijzers? Ondertussen rammelt de beveiliging in ons land en hoe moet het Groningen van de toekomst er uit gaan zien?