Nederland gaat toch ijveren voor sancties uithongering Jemen

De Tweede Kamer stemde vandaag bijna unaniem (alleen Forum voor Democratie stemde tegen) voor de motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut, die het kabinet vorige week in een debat opriep om de VN-resolutie uit de kast te halen om sancties mogelijk te maken tegen landen als Saoedi-Arabië, dat Jemen bombardeert.



Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zag aanvankelijk weinig in de motie. Volgens hem zouden sancties niet op een meerderheid kunnen rekenen in de VN-Veiligheidsraad. Saoedi-Arabië heeft nauwe banden met landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die vaak voor vele miljoenen aan wapens leveren aan het land. Dat zijn permanente leden van de Veiligheidsraad.



Daarop paste Karabulut de tekst van de motie aan. De regering hoeft niet langer in de VN-Veiligheidsraad te ijveren voor sancties, maar ‘in internationaal verband, te beginnen bij de EU’. In die tekst kon Blok zich wel vinden.