Nederland en Turkije herstellen diplomatieke banden

De relatie met Turkije staat al langere tijd zwaar onder druk sinds het kabinet in maart vorig jaar twee Turkse ministers verbood om in Nederland campagne te voeren voor president Recep Tayyip Erdogan. De rel die daardoor ontstond was voor beide landen reden hun ambassadeur terug te roepen.



,,Goed dat Turkije en Nederland de bladzijde samen omslaan, en we onze betrekkingen herstellen'', zegt Blok in reactie. ,,Dat is nodig om vrij te spreken over zaken die ons binden, maar ook over onderwerpen waarover we van mening verschillen.''



Nederland heeft de afgelopen tijd opnieuw gesprekken gevoerd met Turkije op ambtelijk niveau. Daarnaast had Blok zelf ook twee ontmoetingen met zijn Turkse collega Mevlüt Çavusoglu. 'Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat Turkije en Nederland hebben besloten de diplomatieke betrekkingen te normaliseren', aldus Blok in de korte brief. Ook zal Blok nog dit jaar een bezoek brengen aan Turkije.



De partijen blijven het oneens over de gebeurtenissen in maart vorig jaar, maar er spelen volgens Blok veel belangrijkere kwesties tussen Nederland en Turkije. ,,Denk aan de bestrijding van IS, het risico van terugkerende strijders uit Syrië en consulaire kwesties, maar ook onze zorgen over de rechtsstaat en de mensenrechtensituatie in Turkije.'' Beide landen hechten er dan ook aan een 'volwaardige diplomatieke relatie' te onderhouden, benadrukken ze in een gezamenlijke verklaring.