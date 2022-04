Nationaal coördinator moet uitvoering sancties tegen rijke Russen verbeteren

Het kabinet stelt een nationaal coördinator aan die moet zorgen dat de sancties tegen rijke Russen goed worden uitgevoerd. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) spreekt over ‘iemand met groot gewicht’, maar maakt zijn of haar naam pas ‘uiterlijk maandag’ bekend.

Volgens Hoekstra is de coördinator nodig omdat het sanctiepakket ‘zo groot is en er zo veel afstemming nodig is’. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sancties ligt bij verschillende ministeries. Infrastructuur en Waterstaat bepaalt of er een luxe jacht aan de ketting moet, Binnenlandse Zaken kan vastgoedtransacties blokkeren, Financiën gaat over belastingen en trustkantoren.

Hoekstra spreekt van ‘een ongekende opgave’. ,,De coördinator moet elke keer als er een probleem ligt, zorgen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt", aldus Hoekstra. ,,Je wilt geen dag missen.”

De CDA-bewindsman kwam donderdag onder vuur te liggen in de Tweede Kamer toen bleek dat hij niet wist hoe Nederland de sancties tegen Russen precies uitvoert. De Kamer dwong hem nog diezelfde avond met meer informatie te komen. Daaruit bleek dat er 516 miljoen euro aan Russische banktegoeden is bevroren, maar dat het vastgoed nog niet is aangepakt.

‘Coördinerend bewindspersoon’

De Kamer nam het de minister van Buitenlandse Zaken kwalijk dat hij als ‘coördinerend bewindspersoon’ nauwelijks antwoorden paraat had. Volgens Hoekstra vraagt de Kamer ‘terecht om urgentie’. ,,We blijven het maximale doen. Dit is een additionele stap.”

Dat er nu naast zijn rol ook een nieuwe coördinator komt, heeft volgens Hoekstra niets met het debat te maken. ,,Er is eerder deze week al over gesproken. Waar moet je een been bijtrekken?” Volgens premier Mark Rutte is het kabinet wel degelijk ‘geïnspireerd door het debat’. Hij stak ook de hand in eigen boezem: ,,Ik had eerder kunnen helpen.”

Rutte stelt dat de samenwerking tussen departementen en de autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de sancties ‘preciezer’ moet. ,,We moeten eerlijk toegeven dat dingen strakker kunnen. We willen het maximale doen en zeker zijn dat we niets missen.” Hij denkt niet dat Nederland vergeleken met andere landen achterblijft als het gaat om de uitvoering van de sancties.

