Na Lili en Howick klopt Nemer (9) aan: coalitie krijgt discussie niet gesmoord

In het Kamergebouw trok de 9-jarige Nemer gisteren Kamerleden aan hun jasje. Want waarom moet hij, geboren in Nederland, straks met zijn ouders terug naar Irak? Het kereltje, geholpen door het internetprogramma #Boos, staat zo symbool voor zo’n vierhonderd andere asielkinderen die hoop putten uit het feit dat Lili en Howick alsnog in Nederland mogen blijven .

De asieldiscussie is weer volop opgelaaid. Dat is met name netelig voor coalitiepartijen D66 en ChristenUnie die hun kiezers een ruimer kinderpardon beloofden, maar dat hebben opgegeven in het regeerakkoord met tegenstanders VVD en CDA. ,,We moeten hier nu eenmaal regels maken’’, zegt Alexander Pechtold (D66). Nemer knikt, maar zijn ouders en hulporganisaties geven zich waarschijnlijk niet zo gemakkelijk gewonnen.

Geen ruimer pardon

Ook vandaag, tijdens een debat over asiel, zal het verwijten regenen aan het adres van D66 en ChristenUnie. Probeerden de partijen dit weekend nog de eer op te strijken voor lobbywerk voor Lili en Howick, nu ligt de vraag op tafel: moeten niet meer gevallen clementie krijgen?



Na coalitieoverleg tussen premier Rutte, Pechtold en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers lijken de horloges weer gelijk te lopen. Nee, zei men eensgezind, een ruimer kinderpardon zit er niet in. ,,Als we draagvlak willen houden voor een strikt en rechtvaardig asielbeleid dan moeten we economische migranten hier niet laten blijven’’, aldus Rutte.



Om een blusdeken over de opgelaaide discussie te gooien, beloofde staatssecretaris Mark Harbers gisteren een onafhankelijk onderzoek door een commissie naar hoe asielprocedures zo verkort kunnen worden dat ‘langdurig verblijf’ zonder dat daar uiteindelijk asiel op volgt, voorkomen kan worden.



,,Die commissie mag geen middel zijn om tijd te kopen’’, waarschuwt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken al. Net als haar partij zal de hele linkse oppositie er op hameren dat een ruimer pardon de snelste oplossing is. En betere regels lossen niets op voor de groep die er nu al is. ,,Bovendien het is de vraag of een nieuw onderzoek wel een beter idee zal voortbrengen, want opeenvolgende kabinetten hebben natuurlijk veel gedaan om procedures zo snel mogelijk te laten verlopen.’’