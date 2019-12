Na Dijkhoff duikt nu iedereen in de bonnetjes

Thierry Baudet heeft het weekend 'uitgebreid' met zijn collega-FvD'er Theo Hiddema 'in de boekhouding gezeten'. Zijn slotsom: ik doe niets wat verboden is.



Toch ontvangt de Forum-leider een vergoeding voor woon-werkverkeer én een reiskostenvergoeding van 4900 netto per jaar voor werkbezoeken, terwijl hem óók een Jaguar XJ ter beschikking staat die wordt betaald uit de partijkas. Een fractiemedewerker rijdt hem daarmee van huis naar Den Haag.



Overtreedt Baudet daarmee de regels? Nee, want stellige voorwaarden voor de vergoedingen zijn er niet. Het komt aan op de eigen afweging. En die is, vindt Baudet, in de haak in zijn geval. Er is 'helemaal niets geks aan de hand'. ,,U hoeft niet met kinnesinne te kijken naar welke bedragen wij ontvangen. Maakt u zich maar geen zorgen: dat gaat allemaal ruimschoots op. Ik zou eigenlijk wel willen dat ik wat meer kon krijgen.’’



Baudet is niet de enige die in de boeken is gedoken. Politici voelen de aandacht op zich gericht sinds bekend werd dat Klaas Dijkhoff gebruikmaakte van wachtgeld bovenop zijn salaris als Kamerlid, vanwege zijn eerdere baan als minister en staatssecretaris. Bovendien bleek dat hij een reiskostenvergoeding kreeg, terwijl Dijkhoff zich met een auto van de VVD laat vervoeren. Om het nog ingewikkelder te maken deed hij van die laatste vergoeding meteen afstand, terwijl partijgenoot premier Mark Rutte die ook kreeg tussen 2006 en 2010. Hij wil die juist niet terugbetalen. De VVD voelt alle ophef al flink in de peilingen, al is er geen enkele regel overtreden.