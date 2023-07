Na dertien jaar krijgen we een nieuwe premier, dat geeft iedereen lucht

De Jonge gaat CDA-lijst niet trekken, driekwart van de Nederlan­ders wil geen Rutte V

Meer dan 60 procent van de Nederlanders vindt het prima dat het kabinet vrijdag is gevallen nadat de onderhandelingen over het asielbeleid stuk liepen. Demissionair premier Rutte hoeft van driekwart van de Nederlanders ook niet meer terug te komen. En opvallend: kiezers van het CDA zien Wopke Hoekstra liever niet terugkeren als lijsttrekker, ook Sigrid Kaag is niet erg populair meer bij haar achterban.