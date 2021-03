Na de verkiezingen moet turboformatie volgen: ‘Je wil hier niet in oktober nog mee bezig zijn’

Lilianne Ploumen (PvdA) ziet regeren als optie: ‘Wij kunnen verantwoor­de­lijk­heid nemen’

1:12 De PvdA boekt onder lijsttrekker Lilianne Ploumen geen winst: de partij blijft in de exitpoll steken op 9 zetels. Daarmee is het de PvdA niet gelukt uit de as te herrijzen na de historische verkiezingsnederlaag van 2017. Toch houdt Ploumen de optie open om in een nieuw kabinet te stappen.