Moslimclubs maken afspraken over geld uit buitenland

Nederlandse moslimorganisaties maken afspraken met elkaar om meer openheid te geven over buitenlandse financiering van moskeeën. Minister Asscher verwacht dat dit in de loop van volgend jaar tot een convenant leidt.

Lodewijk Asscher (Integratie) hoopt dat de afspraken zorgen voor meer grip op de geldstromen uit landen als Saudi-Arabië en Koeweit. De vrees is dat vanuit deze landen een radicale vorm van de islam wordt gesponsord, die kan leiden tot extremisme op Nederlandse bodem.

,,Nederlandse moslims maken zich ook zorgen als er ineens een zak geld uit de Golf komt’’, zei Asscher vanavond tijdens een debat in de Tweede Kamer. ,,De Nederlandse moslimgemeenschap is onze bondgenoot en dat moet zo blijven in de strijd tegen radicalisering en extremisme.’’

Saudi-Arabië

Daarnaast probeert het kabinet samen met andere Europese landen afspraken te maken met Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Volgens minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zijn deze landen bereid om mee te werken en willen ze inzicht bieden in welke clubs vanuit Nederland aankloppen voor geld.

,,Het lijkt erop dat het gesprek hierover heeft geleid tot een ontmoedigend effect, want Saudi-Arabië heeft geen verzoeken voor geld meer goedgekeurd. Ook Koeweit laat voorlopig geen nieuwe aanvragen toe’’, aldus Koenders.

Een meerderheid in de Kamer wil dat financiering uit ‘onvrije landen’, waar geen godsdienstvrijheid heerst, stopt. De politieke partijen zien dat er buitenlands geld gaat naar salafistische clubs, met ideeën die haaks staan op de Nederlandse rechtsstaat. ,,Het gaat om instellingen die met de rug naar de Nederlandse samenleving staan en leerlingen opleiden om anti-Nederlands te zijn’’, zei VVD-Kamerlid Ockje Tellegen.

AlFitrah

Tellegen is bijvoorbeeld bezorgd over de ontwikkelingen rond de omstreden stichting AlFitrah in Utrecht. De organisatie wist ineens 1,7 miljoen euro op tafel te leggen voor de koop van een pand, zo bleek vandaag, maar onduidelijk is waar dat geld vandaan komt.

Buitenlandse financiering stoppen blijkt in de praktijk echter lastig. Asscher: ,,Het is een complex vraagstuk, waarbij sprake kan zijn van botsende grondrechten. Iedere geloofsgemeenschap heeft in beginsel de vrijheid om geld uit het buitenland aan te trekken. Daarom is een algeheel verbod niet aan de orde.’’