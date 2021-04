Monter slikken partijleiders de spelregels van Tjeenk Willink - en Rutte krabbelt op uit het verdomhoekje

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zal misschien even geslikt hebben bij de persconferentie woensdagavond van Herman Tjeenk Willink, ‘superinformateur’ en Haagse reddingsboei na de pre-formatiecrash.



Segers had vrijdag nog gemeld dat hij door Ruttes vergeetachtigheid in de kwestie-Omtzigt niet meer wil aanschuiven in een eventueel kabinet Rutte-IV, maar impliciet gaf ‘De Tjeenk’ Segers en anderen toch een subtiele reprimande: ,,Je kunt veel van Mark Rutte zeggen, maar niet dat hij de enige is die deze bestuursstijl draagt. Ook andere fractievoorzitters zijn daar de afgelopen jaren verantwoordelijk voor geweest.’’ Segers zat vier jaar lang in de machinekamer van de macht, onder meer tijdens de wekelijkse coalitieoverleggen tussen fractieleiders en ministers.