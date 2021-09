Mona Keijzer uit het kabinet gezet na kritiek op coronapas

Haagse bronnen melden dat de top van het kabinet gisteravond al lucht kreeg van het interview. Toen zou al helder zijn geweest wat de consequenties voor Keijzer zouden zijn. Er wordt verondersteld dat Keijzer zich heeft misrekend: ,,Kennelijk dacht ze dat ze dit wel kon zeggen. Want als ze wist dat dit tot haar ontslag zou leiden was ze zelf wel opgestapt", stelt een betrokkene.



Het is vooralsnog onduidelijk of Keijzer onderdeel blijft van de CDA-fractie. Omdat het kabinet demissionair is, was Keijzer zowel lid van het kabinet als Kamerlid. Zij stond bij de Tweede Kamerverkiezingen op plaats zeven van de CDA-lijst. Ze haalde ruim 18.000 voorkeursstemmen.