‘Mona Keijzer mengt zich in de strijd voor CDA-lijsttrekkerschap’

Ontbijttafel

Keijzer zegt tegen De Telegraaf dat ze zondag aan de ontbijttafel de knoop heeft doorgehakt. Maar ze heeft wel getwijfeld over haar keus. ,,Ik heb het al een keer eerder gedaan. Het is een achtbaan. Iedereen vindt wat van je.’’ Keijzer denkt wel dat ze De Jonge de loef kan afsteken. ,,Ik maak zeker kans. Ik sluit helemaal niet uit dat ik van hem win.’’

De 51-jarige Keijzer roept vrouwen binnen de partij op op haar te stemmen. Ze vraagt zich af hoe het kan dat vrouwen in de top van de politiek en het bedrijfsleven zijn ondervertegenwoordigd. Volgens haar moeten vrouwen elkaar meer steunen. “Hugo is natuurlijk een ongelooflijke knapperd. Maar, lieve CDA-vrouwen, het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat ook een vrouw de leiding kan hebben over het CDA.”