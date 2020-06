‘Mona Keijzer mengt zich in de strijd om CDA-lijsttrekkerschap’

Rob Jetten steunt Sigrid Kaag als nieuwe leider van D66

8:13 D66-fractievoorzitter Rob Jetten zal zich niet kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij. In plaats daarvan steunt hij de kandidatuur van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Dat heeft Jetten dinsdag naar buiten gebracht. In een brief aan de leden van D66 schrijft hij dat hij Kaag ‘de gedroomde kandidaat’ vindt. ,,Een lijsttrekker die ik graag steun.”