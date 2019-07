Mogelijke bemoeienis door hoge ambtenaar met onderzoek WODC-lek: ‘Onacceptabel’

UpdateEen hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zich mogelijk op ,,onacceptabele" wijze gemengd in een onderzoek naar lekken vanuit het ministerie richting de media. Dat laat minister Ferd Grapperhaus weten in reactie op berichtgeving van Nieuwsuur.

Het ministerie deed recent aangifte van het lekken van vertrouwelijke stukken, die bij Nieuwsuur belandden in onderzoek van dat programma naar het onderzoeksinstituut van het ministerie, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Nieuwsuur meldde vandaag op basis van een vertrouwelijke brief van de ondernemingsraad dat er grote verdeeldheid heerst onder het personeel over deze aangifte.

Grapperhaus kan en wil zich naar eigen zeggen niet met het onderzoek door het Openbaar Ministerie bemoeien. Maar volgens Nieuwsuur heeft de plaatsvervangend secretaris-generaal, de op een na hoogste ambtenaar, zelf mensen ondervraagd in een poging het lek boven te krijgen. De mensen die de hoge ambtenaar hoorde werden daarbij niet bijgestaan door een advocaat of op hun rechten gewezen. En dit alles terwijl het strafrechtelijk onderzoek naar het lekken nog in volle gang was.