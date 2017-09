Mogelijk zes partijen in Bondsdag

Bij de Duitse verkiezingen zondag maken volgens opiniepeilers zes partijen kans op zetels in de Bondsdag. Duitsland heeft een kiesdrempel van 5 procent en de laatste keer dat er zes partijen in de Bondsdag vertegenwoordigd waren, was zestig jaar geleden.

Zondag kunnen 61,5 miljoen Duitsers stemmen. Er zijn ruim 4800 kandidaten voor 598 zetels. De kiezers stemmen in de 299 kiesdistricten twee keer, een keer op de kandidaat van hun keuze en een op de partij van hun keuze. Als gevolg van het stelsel waarmee de zetels verdeeld worden, valt het aantal parlementariërs straks mogelijk hoger uit dan 598.

Deze keer halen naar verwachting zes partijen de kiesdrempel:

- De CDU van bondskanselier Angela Merkel (in Beieren CSU). Merkel regeert sinds 2005 in coalities en staat voor een vierde ambtstermijn. Ze is erg populair mede dankzij de economische voorspoed. Ze lijkt met 36 procent van de kiezers te gaan winnen.

- De SPD van Martin Schulz. Voormalig voorzitter van het Europees Parlement Schulz leek zijn partij uit een diep dal te trekken. Maar volgens opiniepeilers lukt dat volstrekt niet. Veel kiezers zouden de SPD als hulpje van Merkel zien na twee coalities met de CDU (2005-2009 en 2013-2018). Schulz hoopt op handhaving van de huidige coalitie, maar hij wil meer geld voor infrastructuur en onderwijs en hogere belastingen voor rijken.

- De AfD zou volgens peilingen de grootste oppositiepartij kunnen worden, als de huidige coalitie van Merkel verder regeert. De rechtse populisten van Alternative für Deutschland (AfD) krijgen in peilingen 11 procent. Als de AfD in de Bondsdag komt, is de kalmte in de Berlijnse 'compromis-minnende politiek' voorbij. De AfD wordt aangevoerd door Alice Weidel en Alexander Gauland. Ze zijn fel tegen de EU en tegen immigratie.

- Die Linke is een links-radicale partij onder leiding van Sahra Wagenknecht. De partij heeft net als Wagenknecht haar wortels in de communistische partij van de DDR. Die Linke wil af van de NAVO, eist hoger minimumloon en wil geen deelname aan buitenlandse militaire missies zoals in Mali. Die Linke zou net als de AfD kans maken op zeker 10 procent.

- De FDP (Vrije Democratische Partij) onder leiding van Christian Lindner is een conservatieve liberale partij die de rol van de staat in de economie wil terugdringen. De FDP wil lagere belastingen en meer markteconomie. Lindner voorziet dat zijn partij de kiesdrempel ruimschoots haalt en eiste afgelopen week alvast het ministerie van Financiën op in een eventuele coalitie met de CDU.