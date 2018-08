Mochten journalisten uitspraken van Denk-politicus opnemen?

Kort gedingIs het toegestaan dat journalisten in het geheim een geluidsopname maken van een politicus op zijn fractiekamer? Daarover dient vanmiddag een kort geding in de Amsterdamse rechtbank tussen de politieke partij Denk en omroep BNNVARA.

Politiek verslaggevers van het radioprogramma De Nieuws BV maakten eerder dit jaar op de Denk-fractie een geheime opname van voormalig campagneleider en waarnemend fractievoorzitter Farid Azarkan. Daarin geeft hij toe te hebben overwogen om 'binnen de creativiteit van de verkiezingscampagne' een online nep-advertentie van de PVV te plaatsen.

De advertentie bevatte een foto van Geert Wilders en het logo van de PVV. Daarbij stond de tekst 'Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren'. Deze banner haalde het internet uiteindelijk niet, maar een variant stond wél enige tijd op het internet in het buitenland om te testen of de publicatie zou worden toegestaan.

Onrechtmatig

Azarkan haalde in juni tijdens een persconferentie al hard uit naar de werkwijze van De Nieuws BV. Na een klacht bij het bestuur van de Tweede Kamer werd ook de gang naar de rechter ingezet. Denk claimt dat de opname 'onrechtmatig' is, BNNVARA heeft laten weten het kort geding met vertrouwen tegemoet te zien.

Quote Denk staat voor transparan­tie en wil de politiek van dichtbij laten zien. Tekst op de homepage van de partij Opmerkelijk, op de homepage van de partij staat de volgende tekst: ,,DENK staat voor transparantie en wil de politiek van dichtbij laten zien. Om een goed beeld te geven van wat er zich in Den Haag afspeelt, maakt DENK regelmatig video’s van onder andere de debatten. Geen achterkamertjes politiek meer!"

Pittige zaak

Juridisch gezien lijkt Denk volgens experts een pittige zaak te hebben. In beginsel is het volgens de wet toegestaan een gesprek op te nemen waaraan je zelf deelneemt (anders is het afluisteren, en dat mag niet). Dat bewijs mag meestal later ook worden gebruikt in een rechtszaak of om iemand te confronteren met de eigen uitspraken.

Quote De rechter zal zich afvragen of de opgenomen partij 'een redelijke privacy-verwach­ting' mocht hebben. Juridisch experts In deze zaak zijn delen uit het gesprek echter ook gepubliceerd, door De Nieuws BV zelf en in NRC Handelsblad, en dat kan weer niet altijd zomaar. Volgens experts vraagt de rechter zich in dat geval af of de opgenomen partij 'een redelijke privacy-verwachting' mocht hebben en of de informatie niet op een andere manier verkregen had kunnen worden dan via een heimelijke opname.

Hierbij wordt in de jurisprudentie (eerdere rechtspraak) een aantal criteria gevolgd: betreft het een publiek persoon, gaat het om een kwestie die de samenleving raakt, is er een gegrond vermoeden van nieuws en is de betrokkene ernstig persoonlijk geschaad door de publicatie? Alle antwoorden op deze vragen lijken vooraf bezien uit te vallen in het nadeel van Denk.