Misbruik corona-app kan dure grap worden

LIVE | Rutte ‘kondigt nieuwe maatrege­len aan’, Corendon stopt met Maastricht-vluch­ten

18:04 Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 482 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is de laagste toename in een etmaal sinds 5 augustus. Van de mensen die positief zijn getest is ongeveer de helft 20 tot 40 jaar oud en ongeveer een kwart 40 tot 60 jaar oud. Een klein deel is 60 jaar of ouder. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.