Ministers planden ingreep bij KLM sinds 2017 in diepste geheim

Pas twee weken geleden werd de ministerraad om goedkeuring voor de aankoop gevraagd. De Kamer had geen invloed op het plan. Dat blijkt uit een reconstructie van deze krant. Het overleg was zo geheim, dat bewindslieden hun telefoons moesten inleveren.



Directe aanleiding voor het overleg was het feit dat Amerikaanse en Chinese luchtvaartreuzen in augustus 2017 plots een groot belang in Air France KLM verwierven, zonder dat Nederland daarover was geïnformeerd. Ze kregen pardoes ook twee zetels in de raad van commissarissen van Air France-KLM, waardoor de Nederlandse invloed verder verwaterde. ‘Dat was een wake-up call’, zegt Wopke Hoekstra.