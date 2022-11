Ministers in het nauw door eerlijke en directe kinderen: ‘We komen niet weg met saaie antwoorden’

Het waren dit keer geen stoffige politici die ministers mochten bevragen in de Tweede Kamer, maar kinderen van vijf basisscholen uit het hele land. De taal was simpel, eerlijk en direct en dat was niet altijd makkelijk voor de bewindslieden.

Dinsdag was het weer tijd voor een van de jongste tradities in de Tweede Kamer: het kindervragenuur. Sinds 2018 worden de stoelen van de Kamer één keer per jaar bezet door 150 basisschoolleerlingen, die hier de zorgen van hun generatie mogen uiten door vragen te stellen aan de ministers.

Nola Witlox uit Arnhem vond dat wel leuk, bekent ze na afloop: ,,Het voelde wel professioneel.” Ze stelde Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) een vraag over hoe hij het lerarentekort wil oplossen want, zo stelt Nola, ‘ook na de loonsverhoging voor leerkrachten en extra hulp in de klas, zijn er te weinig mensen die openstaan om leerkracht te worden’.

Klasgenoot Daaf ziet geen brood in het typisch Haagse antwoord - het is een groot probleem, maar we hebben al iets gedaan - van Wiersma. ,,De minister heeft al iets gedaan, maar dat heeft nog niet helemaal geholpen. Wat gaat u nou wél doen?”



,,Hele subtiele vraag,” complimenteert Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het kabinet lacht, en Wiersma geeft toe: ,,Het heeft inderdaad nog niet geholpen.”

Ook bij de vraag van Annemé de Wind uit Woudsend blijkt de kinderlijke directheid de regering parten te spelen. Ze vraagt premier Mark Rutte: ,,Waarom hebben we meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne dan voor de oorlogen in andere of armere landen?” Klasgenoot Niels interrumpeert het vage antwoord van premier Rutte en vraagt: ,,Waarom geven we geen of minder wapens of militairen aan andere of armere landen?” Hier weet de premier even geen duidelijk antwoord op te formuleren. ,,Ik hoor de minister-president aarzelen, dat komt niet vaak voor’’, lacht Bergkamp. Rutte antwoordt: ,,De Kamerleden kan ik wel aan, maar dit is een ingewikkelde.”

Naast Nola en Annemé waren er nog drie leerlingen die zich mochten wagen aan het spreekgestoelte. Zo vroeg Danilo Spasic uit Nijmegen aan Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wat de regering eraan gaat doen ‘dat alles zo duur is’. Jay-Nairo Hoeker uit Almere wil van Hugo de Jonge weten of ‘wij in de toekomst snel of makkelijk aan een huis of flat kunnen komen’. Dieke van Laar uit Ede sluit het uurtje af door Rob Jetten aan de tand te voelen over ‘de opwarming van de aarde en plastic soep’.

Volledig scherm Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, maakt een selfie tijdens het kindervragenuur met kinderen van basisschoolgroepen 7 en 8 in de Tweede Kamer. © ANP

De ministers zijn achteraf in ieder geval positief over het vragenuurtje. ,,Ontzettend leuk om 150 kinderen hier in de Kamer te zien zitten,” aldus Jetten. ,,Ze wisten de kabinetsleden ook best moeilijke vragen te stellen. We komen er als kabinet niet mee weg als het antwoord te saai of te technisch is.” Ook Mark Rutte vindt het ‘opnieuw heel mooi om te doen’. ,,Het is hun land”, vertelt de premier. ,,Het is hun toekomst waar wij hier zo goed mogelijk beheer aan proberen te geven.”

Maar goed, hoe vaak wordt Rutte in de Kamer nu om zijn handtekening gevraagd? Leerlingen van de vijf aanwezige scholen stappen in ieder geval glunderend met de buit weer de bus in naar huis. ‘Een supergave dag’, zoals Annemé het na afloop noemde.

