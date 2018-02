Ministerie zoekt klokkenluiders in manipulatiekwestie WODC

Al met al is de affaire de vervelendste erfenis van het vorige kabinet aan het worden. Zo werd op last van de directeur van het WODC onderzoek naar de wietpas aangepast, zodat Opstelten zijn beleid politiek kon verdedigen. Ook bemoeiden ambtenaren zich met de onderzoeken.

De drie onafhankelijke Commissies doen onderzoek naar ‘drie verschillende aspecten die de kwestie met het WODC betreffen’. Eén bekijkt de drie mogelijk gemanipuleerde onderzoeken, een tweede kijkt ‘naar de relatie tussen het WODC en beleidsafdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid’. Een derde kijkt of de aanvankelijke klacht van een onderzoekster, waar de affaire mee begon, goed is afgehandeld.

Nieuwe meldingen

Al eerder meldde Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat er na die affaire drie nieuwe klachten waren binnengekomen over mogelijke integriteitsschendingen binnen het departement. Eén ging over het WODC, twee anderen over - nota bene - de inspectiedienst van het ministerie 'aangaande een integriteitskwestie'. Ook deze worden onderzocht, zei de minister. Hij wilde verder geen toelichting geven. Over de aanvankelijke klacht over het WODC erkent Grapperhaus wel 'dat er dingen niet goed zijn gegaan'. ,,Maar ik wil eerst goed en onafhankelijk onderzocht hebben wat er is misgegaan.''