Ministerie weer in de fout met geheime stukken Syrië

Debat Zwartepie­ten in Tweede Kamer over schuld­vraag stik­stof-debacle, oplossing ver weg

0:11 De partijen in de Tweede Kamer zijn volstrekt verdeeld over de juiste marsroute, nu ons vergunningensysteem voor de uitstoot van stikstof aan flarden is geschoten door de Raad van State. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat.