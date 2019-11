Ministerie: kat mag gewoon naar buiten

Volgens wetenschappers mogen katten in Nederland niet ongecontroleerd buiten lopen, omdat de huisdieren jaarlijks zo’n 140 miljoen dieren in de natuur doden. Daarmee worden Europese regels voor natuurbescherming overtreden, stellen de wetenschappers.

Maar minister Schouten van Landbouw laat weten dat er geen regelgeving in de maak is om katten verplicht binnen te houden. ,,Op dit moment wordt hard gewerkt aan maatregelen om het herstel en behoud van natuur in Nederland te bevorderen’’, zegt een woordvoerder van Schouten. ,,Het binnenhouden van katten maakt daar geen onderdeel van uit.’’

Partijen in de Tweede Kamer voelen ook niets voor een aanlijnplicht. ,,Dit is natuurlijk complete kolder’’, zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling. ,,Europa heeft niks te zeggen over onze huisdieren.’’ Ook regeringspartij CDA is kritisch. ,,Het is absolute onzin’’, laat CDA-Kamerlid Maurits von Martels weten.

Castratieplicht

Oppositiepartijen zijn ook tegen een ‘buitenverbod’. ,,Ik heb zelf twee katten, die worden helemaal gek als ze niet naar buiten mogen’’, zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag. ,,Zo’n maatregel zou echt veel te ver gaan.’’

Maar volgens Moorlag is er wél een probleem. ,,Te veel dieren en vogels worden nu gedood door loslopende katten. Ik vind wel dat daar iets aan moet gebeuren. Laten we beginnen bij het aanpakken van zwerfkatten. Ik stel voor dat alle katten verplicht worden gechipt, zodat altijd bekend is wie de eigenaar is.’’

Daarnaast pleit de PvdA’er voor een castratie- en sterilisatieplicht voor álle katten in Nederland. Zo’n plicht geldt sinds 2018 in Vlaanderen. ,,Daarmee verminder je het aantal zwerfkatten en pak je de overpopulatie aan’’, zegt Moorlag. In Vlaanderen mogen nu alleen erkende fokkers nog katten voortplanten.

Enquete Poll 'Katten moeten binnen blijven' Mee eens

Mee oneens 'Katten moeten binnen blijven' Mee eens (52%)

Mee oneens (48%)

‘Kat is niet schuldig’

De Partij voor de Dieren wil óók dat er een algemene castratie- en sterilisatieplicht wordt ingevoerd. ,,Maar ik begrijp eigenlijk niet dat de kat nu de schuld krijgt van de problemen met de biodiversiteit’’, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. ,,De kat is niet schuldig, de regering is schuldig.’’

Volgens Wassenberg maakt Nederland ‘een totale biodiversiteitsramp’ van het landbouwbeleid. ,,De schaal waarop in Nederland landbouw plaatsvindt, is veel schadelijker voor de natuur dan loslopende katten. Alleen al het grootschalige gifgebruik is funest voor insecten, en dus ook voor vogels. Het is echt heel raar en onlogisch om de katten hiervan de schuld te geven.’’