Minister Yesilgöz tikt OM-topman op vingers: Uitspraken ‘niet handig’

Doorbraak: Kabinet na afgang eindelijk welkom in Marokko voor terugnemen kansloze asielzoe­kers

Voor het eerst in jaren heeft het kabinet met de Marokkaanse regering gesproken over het terugnemen van Marokkanen die niet in Nederland mogen blijven. Het bezoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) aan Rabat wordt gezien als een doorbraak, al leidt het niet tot concrete migratie-afspraken met zijn Marokkaanse collega.