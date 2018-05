Minister wil Metropole Orkest redden

Het Metropole Orkest krijgt subsidie van de rijksoverheid, maar dat bedrag is de afgelopen jaren verlaagd. In het jaarverslag over 2017 stelt het orkest dat de financiële basis te smal is om een duurzame bedrijfsvoering te kunnen voeren. Van Engelshoven, die met Prinsjesdag beslist over de subsidies voor culturele instellingen, houdt daar bij de verdeling van het beschikbare subsidiegeld rekening mee, belooft ze in de Kamerbrief.