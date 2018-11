Minister wil kenniseisen stellen aan gewone dronegebruiker

Sowieso zal de minister de komende feestdagenperiode weer een voorlichtingscampagne starten, specifiek gericht op de recreatieve dronevlieger. Zodat de regels opnieuw breed onder de aandacht komen.



,,Tot slot zet ik mij maximaal in om de in het huidige concept voorgestelde kenniseisen voor dronepiloten in de Europese regelgeving te handhaven’’, aldus de bewindsvrouw.



In verband met de veiligheid mogen mensen nu al niet overal recreatief vliegen met hun drone, bijvoorbeeld in de buurt van een vliegveld. Ook hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water of in het donker vliegen, is verboden.