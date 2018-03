Minister wil actie tegen loonsverhoging ING-topman: 'Het is geen koekjesfabriek'

Hoekstra liet er geen onduidelijkheid over bestaan. ,,Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt", zei hij vandaag voor aanvang van een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel. ,,Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder." De bewindsman bekijkt wat er kan worden ondernomen om 'iets aan dit soort situaties te doen'. Hij heeft direct na het besluit contact laten opnemen met de bank.

Verhoging

De raad van commissarissen van ING wil Hamers' beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. Volgens de bank is topman Hamers jaren onderbetaald, in vergelijking tot wat banktopmannen verdienen in het buitenland. De forse verhoging zou daarom gerechtvaardigd zijn. Het overige personeel krijgt ook een loonsverhoging, maar die blijft steken op 1,7 procent.

Jesse Klaver

De loonsverhoging is mogelijk omdat Hamers die in aandelen ontvangt. Exorbitant hoge bonussen zijn al eerder aan banden gelegd. Klaver zei gisteren in het tv-programma Buitenhof dat de ING daarmee de ‘randen van de wet’ opzoekt. ,,We willen geen variabele beloning. Aandelen kunnen in toekomst ook stijgen – of dalen – en dan is het wel variabel. Dat dit nu wel kan, moeten we repareren.'' Hij benadrukt dat de politiek 'niet machteloos is' in deze kwestie. ,,Ik roep alle partijen van links tot rechts op met ons mee te doen."