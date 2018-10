Minister: ‘Wij zijn geen bank, het gaat om goede zorg‘

Failliete ziekenhuizenMinister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt dat hij afgelopen weken terecht op de achtergrond is gebleven, ondanks het dreigende faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen.

Een bankroet dat Bruins trouwens begin deze week ook nog niet zag aankomen, bekent hij nu in een persgesprek. Zeker niet zo snel.

Mijnheer Bruins, vindt u ook dat de afgelopen dagen een chaotische situatie is ontstaan?

,,Op het moment dat er berichten kwamen over een chaotische situatie, hebben wij steeds gebeld met de inspectie om te kijken of dat ook zo was. De inspectie gebruikte richting mij deze woorden niet. Toch begrijp ik heel goed dat er onrust is.“

Nu heeft u een compleet crisisteam opgericht, maar had u als minister van Medische Zorg het huidige scenario niet moeten voorkomen met een bak geld?

,,Wij kijken toch vooral naar zorg, goede zorg voor patiënten. Kan dat in het ene ziekenhuis niet, dan maar in het andere ziekenhuis.“

Dus het was nooit de bedoeling om per se deze ziekenhuizen overeind te houden?

,,Nee, dat is niet het ultieme doel. Het gaat niet om het bewaken van een stapel stenen, het gaat over het bewaken van degelijke zorg in Nederland.“

Maar als u richting het uitstel van betaling wat financiële lucht had gegeven, had de afbouw nu een stuk rustiger kunnen verlopen.

,,Beide ziekenhuizen hebben al eerder financiële problemen gehad. Elke keer kwamen ze er toch weer bovenop. Zelfs toen begin deze week de surseance werd uitgesproken door de rechter, hadden wij nog hoop dat een faillissement zou kunnen worden afgewend. Dat is niet gelukt, dat weet u inmiddels.“

Heeft u er echt alles aan gedaan?

,,Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om het maximale te doen en zo de patiënt te dienen. Ook in deze moeilijke dagen.“

Maar het faillissement was nog niet uitgesproken of de verhuiswagens stonden al bij het MC Slotervaart voor de deur. Had dat niet anders gekund?

,,Die vraag moet u aan de curator stellen, ik wacht zijn verslag van werkzaamheden af. Daaruit zal blijken waarom het faillissement is aangevraagd en waarom het allemaal op een drafje moest.“

Kan ook een volgend ziekenhuis in financiële zin niet op u rekenen als het dreigt om te vallen?

,,Met zulke steun zullen wij zeer terughoudend zijn. We zijn, net als de zorgverzekeraar, niet de bank. De raden van bestuur van ziekenhuizen moet zelf zorgen dat de bedrijfsvoering op orde is.“

Dus u staat er nog steeds achter dat zorgverzekeraars en aanbieders hun zaakjes zelf samen moeten regelen?

,,Ik sta volledig achter dit systeem. En het zal altijd zo zijn dat er financieel sterke en zwakke ziekenhuizen bestaan.“

Nog even een algemene vraag: waarom redden wij in Nederland wel banken, maar geen ziekenhuizen?

,,Deze vraag zag ik al aankomen, maar ik vind het onvergelijkbare grootheden. Ik vind het eventueel omvallen van het betalingsverkeer iets heel anders dan zorg aan patiënten. Dus ik waag me niet aan deze vergelijking.“

Tot slot, deze ziekenhuizen schrijven de oorzaak van hun ondergang toe aan de slechte arbeidsmarkt, waardoor zij duur personeel moesten inhuren.

,,Die arbeidsmarkt is inderdaad een ongelofelijk groot vraagstuk, u weet dat we daar heel veel aandacht voor hebben. Ik zie allerlei signalen dat er weer meer mensen worden opgeleid, maar het is vaak nog onvoldoende. Daar moeten we hard aan werken.“

Wie is er eigenlijk schuldig aan dit bankroet?

,,De curator gaat de oorzaak van het faillissement aanwijzen. Daarna zal ik zien of er maatregelen nodig zijn om zulke scenario‘s in de toekomst te voorkomen.“