Minister: werk aan de winkel bij ongelijkheid vrouw-man

De kloof tussen de seksen in het nadeel van vrouwen is groter geworden op de arbeidsmarkt, zo heeft het World Economic Forum onderzocht. Het inkomen van vrouwen is vaak lager dan dat van mannen én vrouwen bekleden minder machtsposities in de economie en politiek. Op het gebied van onderwijs en leerresultaten doet Nederland het juist goed: daar hebben vrouwen evenveel kansen als mannen.