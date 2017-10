Minister weet van toeten noch blazen? Des te beter

Bij VVD-Kamerlid Mark Harbers is er zelfs helemaal geen band te ontdekken met zijn nieuwe portefeuille. De oud-havenwethouder van Rotterdam speelde zichzelf de laatste jaren in de kijker als financieel specialist in de Kamer en wordt nu beloond met een staatssecretariaat op Veiligheid en Justitie. Of neem partijgenote Barbara Visser, die Bijlevelds rechterhand wordt op Defensie, een ministerie waar ze op grond van haar studie (economie) noch portefeuille (verkeer) kaas van heeft gegeten.



De achtergronden van de kandidaat-bewindslieden zijn voer voor schampere reacties. Maar volgens kenners is het helemaal niet zo belangrijk dat je je strepen hebt verdiend op het onderwerp waarvoor je verantwoordelijk bent. ,,Het is mooi als je er iets vanaf weet, maar je kunt het jezelf ook heel snel aanleren'', zegt oud-minister Rita Verdonk. ,,Er zijn zeer veel deskundige ambtenaren bij wie je snel kennis kunt vergaren. Halbe Zijlstra is bijvoorbeeld intelligent genoeg om zich snel in te werken op Buitenlandse Zaken.''