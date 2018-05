Minister vraagt Groningers opnieuw om geduld rond gasbesluit

Vertegenwoordigers van de provincie Groningen, tien gemeenten en de actiegroepen Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad hebben gisteravond een overleg met Wiebes afgebroken. Volgens hen is het overleg vastgelopen op onenigheid over de versterking van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer.



Volgens Wiebes verloopt de samenwerking tussen het Rijk en het provinciebestuur, de gemeenten en maatschappelijke organisaties juist heel goed. ,,Dit is een buitengewoon effectief team, we zijn zeer op elkaar gesteld geraakt. Maar op één punt zijn we het niet eens geworden.'



De minister, voor hij beslist over de versterking, het advies van deskundigen van de Mijnraad afwachten. Nu de gaskraan dichtgaat hebben de mensen in deze plaatsen minder aardbevingen te vrezen. Daarom hoeven sommige huizen waarschijnlijk minder of zelfs helemaal niet versterkt te worden, denkt de bewindsman. Dat advies moet binnen enkele weken klaar zijn. De bewoners zouden dan nog voor de zomer duidelijkheid moeten hebben.