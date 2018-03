Minister vertrouwt op oplossing nationale Sinterklaasintocht

De landelijke intocht van Sinterklaas is ieder jaar in een andere plaats en wordt door de NTR live uitgezonden. De afgelopen jaren ging de intocht echter gepaard met demonstraties van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet én torenhoge beveiligingskosten.



De NTR heeft daarom een brandbrief gestuurd aan burgemeesters om hen alsnog over te halen de organisatie op zich te nemen, om te voorkomen dat de traditie na 66 jaar sneuvelt.



Ollongren benadrukte vanmorgen dat het nog vroeg is. Ze vertrouwt erop dat er een oplossing komt. De bewindsvrouw wilde geen advies geven aan de burgemeesters over deze oproep. ,,De burgemeesters hebben mijn advies niet nodig."