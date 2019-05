Minister van Defensie ontstemd over kritiek op militair artsen

In een artikel van het Dagblad van het Noorden laakt een Drentse jurist de zorg voor militairen. Volgens het stuk hebben beroepsmilitairen weinig te kiezen als het om gezondheidszorg gaat: die zijn aangewezen op militair artsen én hun voorgeschreven behandeling.



„Je bent dus afhankelijk van de militair arts”, zegt de jurist, die door alle dossiers cynisch is geworden over militair artsen. „Die vinden het belangrijk of je inzetbaar bent voor Defensie. De individuele gezondheid staat niet altijd centraal. De missie moet slagen. De gezondheidszorg is gecentreerd rond de vraag of iemand inzetbaar is.”



Dit zou volgens de krant resulteren in stapels dossiers over militairen die gebukt gaan onder PTSS maar geen adequate behandeling krijgen. Of over militairen, weggepest na medische klachten, die zo in de war raakten maar geen behandeling kregen, dat ze agressief werden.



In het artikel dat online staat, is geen wederhoor opgenomen vanuit Defensie.