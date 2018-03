Minister trekt miljoenen uit voor museumbezoek scholen

Quote Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken en kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur Minister Van Engelshoven In het regeerakkoord staat nog dat alle basisschoolscholieren naar het Rijksmuseum moeten, maar Van Engelshoven bevestigt dat scholen ook kunnen besluiten naar een ander museum te gaan. Toch trekt de minister de knip voor het Rijksmuseum, omdat zij verwacht dat veruit de meeste scholen zullen kiezen voor een bezoek aan dat museum.



In totaal wordt nog dit jaar 2,1 miljoen euro uitgetrokken voor museumbezoek van scholen, vanaf volgend jaar is er jaarlijks 4,9 miljoen euro beschikbaar. Dat geld gaat vrijwel volledig naar de scholen, die daarmee naar musea kunnen reizen.



Voor cultuur werd in het regeerakkoord 80 miljoen euro gereserveerd. Met het geld wordt onder andere een nieuw talentenprogramma opgetuigd. Dit jaar is daarvoor 2,7 miljoen euro beschikbaar via de cultuurfondsen en vanaf volgend jaar 4,9 miljoen euro. ,,Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken en kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur”, aldus minister Van Engelshoven. Ook jeugdtheater krijgt daarom jaarlijks 900.000 euro extra.

Erfgoed

Het kabinet zet verder vooral in op erfgoed en monumenten. Al in het regeerakkoord was afgesproken dat daarvoor 325 miljoen euro beschikbaar komt. Daarvan wordt 30 miljoen euro gestoken in het opknappen van kerken en andere monumentale panden; datzelfde bedrag wordt gestort in het fonds waar eigenaren van rijksmonumenten een lening kunnen aanvragen. Daarmee hoopt het kabinet ook nieuwe bestemmingen te vinden voor rijksmonumenten.

Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn volgens de minister ‘herkenbare bakens’ in een omgeving die steeds meer verandert. ,,Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Dat moeten we ook doorgeven aan toekomstige generaties.”

Aankoopfonds

Ook vult het kabinet het nationaal aankoopfonds aan, waarmee grote museumstukken ‘van nationaal belang’ kunnen worden aangekocht. Dat potje is na de Nederlands-Franse aanschaf van Rembrandts huwelijksportretten van Marten & Oopjen in 2016 zo goed als leeg. Dit jaar stort het kabinet er 25 miljoen euro in, komende jaren volgt datzelfde bedrag nogmaals.

Voor muziekonderwijs op basisscholen komt eenmalig 5 miljoen euro vrij, waarmee in het laatste jaar van de al bestaande subsidieregeling dubbel zoveel scholen een aanvraag kunnen doen voor geld waarmee ze hun muzieklessen kunnen verbeteren.