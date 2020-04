Minister: Tijd van volle treinen is voorbij, voorrang vitale beroepen lonkt

,,Eén ding is zeker: dat we het openbaar vervoer niet meer kunnen belasten zoals we dat steeds hebben gedaan; met hartstikke volle perrons en treinen”, zei minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vanmorgen in het tv-programma WNL op Zondag.



We zullen ook daar naar die anderhalvemetersamenleving toe moeten, aldus de bewindsvrouw. Van Nieuwenhuizen: ,,Wie kan er dan nog wel met de trein? Daar zul je dan misschien prioriteiten moeten stellen. Dus niet meer voor de flauwekul met de trein, om alleen even iets leuks te gaan doen.”