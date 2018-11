Minister: terugkeer Stint op de weg niet uitgesloten

KamerdebatDe oppositie in de Tweede Kamer blijft ontevreden over de communicatie van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen rond haar besluit de Stint van de weg te halen. Toch hangt een motie van wantrouwen niet meer in de lucht. De minister gaf vanavond overigens aan een terugkeer van de Stint op de weg niet uit te sluiten.

De bewindsvrouw zei het ‘zeer wel mogelijk‘ te achten dat er in de toekomst weer een elektrische bolderkar zoals de Stint de weg op kan, weliswaar in aangepaste vorm.

Onder meer de PvdA wil nu zo snel mogelijk de resultaten zien van een onderzoek dat TNO uitvoert naar de veiligheid van de Stint. Die worden verwacht rond de jaarwisseling, maar ook de regeringspartijen eisen dat Van Nieuwenhuizen het onderzoeksinstituut tot haast maant.

Binnenkort houdt TNO in ieder geval gesprekken met experts over mogelijkheden om het onderzoek te versnellen. Want iedereen wil een betere en veiligere versie van de Stint zo snel mogelijk weer de weg op hebben, bleek dinsdagavond. ,,We gaan niet wachten tot Sint-Juttemis.“, aldus het CDA.

De Bilthovense fabrikant van de Stint maakte vanavond bekend dat hij zijn faillissementsaanvraag heeft ingetrokken. Edwin Renzen wacht na overleg met zijn advocaat eerst de lopende procedures over de elektrische bolderkar af, laat hij dinsdagavond weten aan RTV Utrecht. Hij voert de discussie in de Tweede Kamer aan als argument om het faillissement nog even uit te stellen. Vandaag zou de rechtbank zich uitspreken over het faillissement van het bedrijf. ,,Het hoeft nog niet over te zijn. Er is geen geldschieter, maar wel veel aanbiedingen.” Als de situatie zo blijft zoals hij is, sluit Renzen een nieuwe faillissementsaanvraag niet uit.

Kritiek

In het debat was er wederom de nodige kritiek op de minister. Ze ging vorige week al publiekelijk door het stof omdat ze heeft verzuimd de Kamer volledig te informeren op dit dossier de afgelopen maanden. PVV-Kamerlid Van Aalst hekelde dat feit dinsdagavond wederom tijdens een tweede debat over de kwestie. ,,Waarom doet de minister aan vervelende woordspelletjes, het is hier toch geen Lingo! Voor de PVV is het eens maar nooit weer.“

Volgens Van Aalst had de verkeersminister al vanaf het moment van het ongeluk de Stint, op 20 september in Oss, van de weg moeten halen. ,,Het was al duidelijk dat er geen goed toezicht was op dit wagentje, ze had gelijk moeten ingrijpen.“

De minister is ook volgens GroenLinks de afgelopen jaren niet actief bezig geweest met handhaving. Kamerlid Kröger wil nu toewerken naar een snelle oplossing voor de bestaande technische problemen met de Stint.

Van cruciaal belang

De SP vindt het ‘van cruciaal belang’ dat de bewindsvrouw eerder de Kamer niet informeerde over alle contacten van het departement met bronnen die ervaringen hadden met veiligheidsproblemen rondom de elektrische bolderkar. Daaronder bevond zich een kinderdagverblijf in Amsterdam. ,,Maar daarover ze heeft ook haar excuses aangeboden.“

Verder begrepen alle partijen dinsdagavond het besluit van de bewindsvrouw om de Stint zeer snel van de weg te halen. PvdA‘er Van Dijk: ,,Er moeten echter wel oplossingen komen voor de kinderdagverblijven. Dit kan leiden tot financiële problemen, wat kan het kabinet hierin betekenen?“

Woensdag dienen Kamerleden moties in over het debat. Eind volgende week komen partijen die betrokken zijn bij de kinderopvang samen om te spreken over de gevolgen van het Stint-verbod voor de branche.