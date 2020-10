Minister Slob moet per direct Tweede Kamer uit en in quarantaine: medewerker heeft corona

videoMinister Arie Slob (Media) heeft een debat in de Tweede Kamer per direct verlaten. Eén van zijn naaste medewerkers blijkt corona te hebben, zo liet Slob de Kamerleden weten. Hij moet nu conform de regels 10 dagen in quarantaine.

Slob stelde dat hij bericht kreeg van zijn medewerker tijdens het debat en dat hij kort daarna ook een melding kreeg via de app CoronaMelder dat hij langer dan 15 minuten in contact is geweest met iemand die het virus heeft. ,,Ik heb navraag gedaan en dat leidt tot het volgende: ik moet het debat verlaten en in quarantaine, zoals de regels zijn.” Hij hoopt het debat ‘snel’ te kunnen voortzetten.

,,Ik voel me overigens prima, dus maakt u zich daar gaan zorgen over", zei Slob tegen de Kamerleden. ,,Maar dit is de consequentie van de regels die we met elkaar hebben afgesproken.” Hij hoopt het debat ‘op een snel moment’ te kunnen voortzetten.

Beterschap

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul, die voorzitter was bij het debat over de Mediawet, zei namens de Kamercommissie de zieke medewerker ‘van harte beterschap te wensen’. ,,Laten we hopen dat de minister gezond blijft en wij het debat spoedig kunnen voortzetten.” Het debat zou ook vanavond nog worden voortgezet, maar wordt nu op een ander moment gepland.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg zich nog af of het debat zonder de ChristenUnie-bewindsman zou kunnen doorgaan, maar dat staan de regels volgens Van den Hul niet toe. Ook VVD-Kamerlid Zohair El Yassini maakte zich zorgen over de planning, omdat de Mediawet voor het einde van het jaar behandeld moet zijn door de Tweede en de Eerste Kamer.

Corona-app

Slob beaamde daarop dat er ‘genoeg werk te doen is’. Ook riep hij Kamerlden op om de CoronaMelder-app te installeren. ,,Het is fijn om te zien dat de corona-app goed functioneert en ik roep mensen die ’m nog niet hebben gedownload op dat alsnog te doen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Slob is niet de eerste bewindspersoon die in zelfisolatie gaat. Eerder moest minister voor Medische Zorg Tamara van Ark tien dagen vanuit huis werken. In het voorjaar deden minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat al eens nadat zij contact hadden gehad met een buitenlandse ambtsgenoot die besmet bleek met het coronavirus. Geen van de bewindslieden liep vooralsnog zelf covid-19 op.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media. © ANP/Remko de Waal

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.