Minister Slob dreigt omstreden islamitische school te sluiten

Nu ontbreekt volgens de ChristenUnie-bewindsman de wettelijke basis om de school op slot te doen. ,,Als wij de school zouden kunnen sluiten, hadden we dat natuurlijk nu gedaan.’’



Hij noemt het ‘belangrijk, ook in de richting van Amsterdam’ dat duidelijk is gemaakt dat er op de school dingen gebeuren ‘die niet in de haak zijn’. Hij wijst erop dat er nieuwe wetgeving in de maak is die omstreden stichting van de school in 2017 had kunnen voorkomen.



De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gisteren, dat docenten van het islamitische lyceum een deel van het lesprogramma zouden wijden aan de ‘salafistische geloofsleer’. Ook zouden medewerkers van de school contacten hebben gehad met een terreurbeweging ‘Kaukasus Emiraat’.