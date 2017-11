Minister: Sinterklaasfeest moet met zijn tijd meegaan

Minister Koolmees: AOW-leeftijd niet omlaag

11 november Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is de komende jaren niet van plan de AOW-leeftijd te verlagen. Wel wil hij met werkgevers en de vakbonden 'graag in gesprek' over de vraag hoe werknemers goed en gezond de eindstreep kunnen halen. ,,Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van werkgevers, bonden en het kabinet."